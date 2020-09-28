Главная » Новости С 1 октября прекращаются выплаты социальных мер поддержки, установленных в период пандемии Это касается тех, кто остался без работы и состоит на учёте в органах службы занятости.



Таким образом, прекращаются выплаты на детей неработающих граждан, прекращает выплачиваться максимальное пособие тем, кто потерял работу после 1 марта. В ведомстве также напоминают, что в базе сейчас более 7 тысяч вакансий. Служба занятости может направить на обучение востребованной профессии за государственный счёт.





Надежда Невматулина

12:34, 28 сентября 2020 года



