Главная » Новости Орловские «Точки роста» примут участие в марафоне В Орловской области созданы 42 Центра образования цифрового и гуманитарного профиля в сельских школах. 29 сентября Орловщина включится в марафон открытий, который пройдет по всей стране.





В прямой трансляции участие примут и орловские школы. Например, Баклановская средняя общеобразовательная школа Орловского района. Во время марафона педагоги проведут короткие онлайн-уроки по своим предметам. Трансляция будет вестись в официальных сообществах Минпросвещения России и центров «Точка роста» в социальных сетях.





Надежда Невматулина

12:34, 28 сентября 2020 года



