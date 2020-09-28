Главная » Новости Мценский район Орловщины избавили от 30 бомб Великой Отечественной Работы по ликвидации взрывоопасных предметов проводились в минувшую субботу.





Как сообщает пресс-служба регионального МЧС, были изъяты и уничтожены восемь 76-мм, пять 45-мм и один 122-мм артиллерийский снаряд. Также удалось избавить местность от четырех 82-мм минометных мин и семи взрывателей к ним, а также пяти «лимонок».



Спасатели снова напоминают об опасности самостоятельных действий по отношению к таким находкам и призывают сообщать специалистам о найденных предметах.





Артём Ежаков

12:35, 28 сентября 2020 года



