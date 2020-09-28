Главная » Новости Спортивная школа «Орел-Карат» отмечает 25-летие Сегодня «Орёл-Карат» - одна из самых известных и сильных спортшкол в ЦФО. И свой юбилей в четверть века орловские каратисты отметили масштабным событием - Всероссийским турниром. Первым в нашей стране после затишья на время пандемии.





Каратэ это больше, чем спорт - искусство. Умение защищаться и нападать - вторично. Первично - воспитание стойкости, ловкости, терпения и силы духа. Именно благодаря этим качествам воспитанники "Орёл-Карат" завоевывают первые места на соревнованиях мирового уровня. Сегодня орловские каратисты - в числе сильнейших спортсменов России.



Сергей Цой, президент Федерации каратэ России (г. Москва): «Федерация каратэ Орловской области, клуб «Орел-Карат» - они доминирует, я считаю, во всем ЦФО. И Олег Петрович Кошелев, он у нас возглавляет Федерацию по всему ЦФО. И орловские каратисты - в авангарде этого движения».

Путь к спортивным вершинам начинался с занятий в подвалах - когда каратэ было под запретом. Но все преодолели, и юбилей в четверть века наши спортсмены отметили масштабным Всероссийским турниром. Первым в стране после пандемии. Строго в соответствии с требованиями безопасности: каждый участник - от каратиста до судьи - сдал тест на коронавирус.



Олег Кошелев, директор ДЮСШ «Орёл-Карат»:«К нам приехали представители 26 регионов. Участников 156. Не так много, только по одной причине, что у нас здесь выступают только взрослые спортсмены. Могу сказать, что с точки зрения Всероссийских соревнований, где выступают взрослые спортсмены, это крупное мероприятие. Потому что все наши весовые категории являются мастерскими. Мы так называем те категории, где спортсмены, которые выходят в финал, могут выполнить и выполняют мастера спорта России».

Вологда и Москва, Казахстан и Тюмень, Татарстан и Томск. На орловское татами выходили самые сильные спортсмены регионов. Нашу область представляли 12 человек. Трое из них и мужская команда вышли в финал.



Алексей Панкратов, тренер ДЮСШ «Орёл-Карат»: «Я уверен, что в каждом из этих финалов мы должны выиграть. Соперники серьезные. Этот турнир проводится в преддверии чемпионата России. Через 10 дней у нас будет самый главный старт страны, который состоится в Екатеринбурге».

Чтобы доказать свое право подняться на высшую ступень пьедестала почета, у каратистов было всего три минуты. И нашим спортсменам этого времени хватило. Среди девушек золото завоевала наша каратистка Юлия Шаболтас - 3:2. Асиман Мамедов выиграл со счетом 7:3. Александр Калинин не дал сопернику и шанса: счет 6:0. Наивысшую награду получила и мужская команда Орла.



Победа наших каратистов еще раз подчеркнула, что все слова, прозвучавшие в этот день со сцены, правда. С днем рождения «Орел-Карат» поздравили почетные гости.



Теперь каратэ признано олимпийским видом спорта, и у ребят есть все шансы вписать название нашего города в историю самых главных соревнований планеты. Те же, кто предпочитает заниматься другим видом спорта, тоже имеют возможность добиться значимых рекордов. Для этого в области создаются необходимые условия - открываются стадионы, ледовые дворцы, открытые спортивные площадки.



Впереди у спортсменов «Орел-Карата» Первенство России. Оно состоится в Екатеринбурге 5-6 октября. Пожелаем им удачи.



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Мария Семак

12:36, 28 сентября 2020 года



