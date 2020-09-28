В Орле демонтируют 16 самовольно установленных гаражей

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В Орле демонтируют 16 самовольно установленных гаражейКонтракт на работы обойдется в 186 тысяч рублей.
Право заняться деконструкцией объектов выиграл ИП Стерликова – подрядчик в течение двух месяцев уберет шесть гаражей по улице Черкасской, 76; восемь построек будет ликвидировано на Максима Горького, 117-119, на улицах Кузнецова, 8 и Калинина, 38 под снос пойдут по одному гаражу.
Все демонтированные помещения будут перевезены на территорию «Спецавтобазы» – сообщает пресс-служба городской администрации.
Артём Ежаков
15:10, 28 сентября 2020 года