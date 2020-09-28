Главная » Новости В Орле демонтируют 16 самовольно установленных гаражей Контракт на работы обойдется в 186 тысяч рублей.





Право заняться деконструкцией объектов выиграл ИП Стерликова – подрядчик в течение двух месяцев уберет шесть гаражей по улице Черкасской, 76; восемь построек будет ликвидировано на Максима Горького, 117-119, на улицах Кузнецова, 8 и Калинина, 38 под снос пойдут по одному гаражу.



Все демонтированные помещения будут перевезены на территорию «Спецавтобазы» – сообщает пресс-служба городской администрации.





Артём Ежаков

15:10, 28 сентября 2020 года



