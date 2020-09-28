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Коротко о главном«Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».
- Сегодня в центре Орла автомобиль реанимации, спешивший по вызову, попал в ДТП.
- Защитить 60% орловцев. В региональном Роспотребнадзоре работает горячая линия, где отвечают на все вопросы, связанные с вакцинацией от гриппа.
- Полвека - для детей. Сегодня областная библиотека имени Михаила Пришвина празднует юбилей.
- За Кубок Орла по каратэ бились спортсмены из 26 регионов страны. Спортшкола «Орел-Карат» отмечает 25-летие.
Вести-Орёл
15:50, 28 сентября 2020 года