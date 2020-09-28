Главная » Новости Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- Сегодня в центре Орла автомобиль реанимации, спешивший по вызову, попал в ДТП.



- Защитить 60% орловцев. В региональном Роспотребнадзоре работает горячая линия, где отвечают на все вопросы, связанные с вакцинацией от гриппа.



- Полвека - для детей. Сегодня областная библиотека имени Михаила Пришвина празднует юбилей.



- За Кубок Орла по каратэ бились спортсмены из 26 регионов страны. Спортшкола «Орел-Карат» отмечает 25-летие.





СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл

15:50, 28 сентября 2020 года



