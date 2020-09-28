Главная » Новости Линейка тематических программ ГТРК «Орел» расширяется В эфир выходит проект «Спорт.alive».





Из первого выпуска зрители узнают:



- Как проходит тренировка лучников и важен ли порядок при стрельбе на соревнованиях?



- Что нужно сделать, чтобы правильно проснуться?



- И еще немного о бадминтоне и беге.



Ведет программу Анастасия Дорохова. Первый выпуск программы «Спорт. Alive» смотрите сегодня на канале «Россия-24» в 17:45.





Орловское Информбюро

15:18, 28 сентября 2020 года



