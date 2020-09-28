Главная » Новости В деле орловского «Титаника» появился новый фигурант Бывшему гендиректору АО «АИЖК Орловской области» предъявлены обвинения.





Подозреваемому инкриминируется хищение через подконтрольную фирму «АСК Инжиниринг» 136 миллионов рублей, выделенных из областного бюджета на строительство многофункционального медицинского центра.



Кроме того, мужчина обвиняется в мошенническом хищении 93 миллионов рублей, принадлежащих участникам долевого строительства многоквартирного дома по улице Панчука, 83.



В общей сложности, ему предъявлены обвинения по четырем эпизодам мошенничества в особо крупном размере и одном покушении на мошенничество – сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.





Артём Ежаков

15:28, 28 сентября 2020 года



