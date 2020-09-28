Главная » Новости На «коронавирусную» надбавку орловским медикам выделено почти 500 миллионов рублей Стимулирующие выплаты в регионе получают 3910 человек.





Общий объем дополнительных средств, полученных медучреждениями региона для финансирования персонала, составляет 489 миллионов 300 тысяч рублей. Учитывая эти деньги, согласно пресс-службе обладминистрации, средняя зарплата медиков составляет:



Врачи – 111,7 тысяч рублей;



Средний медперсонал – 60,2 тысяч рублей;



Младший медперсонал – 34,2 тысячи рублей;



Другой персонал – 44,6 тысячи рублей.





Артём Ежаков

16:03, 28 сентября 2020 года



