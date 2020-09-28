На «коронавирусную» надбавку орловским медикам выделено почти 500 миллионов рублей

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На «коронавирусную» надбавку орловским медикам выделено почти 500 миллионов рублейСтимулирующие выплаты в регионе получают 3910 человек.
Общий объем дополнительных средств, полученных медучреждениями региона для финансирования персонала, составляет 489 миллионов 300 тысяч рублей. Учитывая эти деньги, согласно пресс-службе обладминистрации, средняя зарплата медиков составляет:
Врачи – 111,7 тысяч рублей;
Средний медперсонал – 60,2 тысяч рублей;
Младший медперсонал – 34,2 тысячи рублей;
Другой персонал – 44,6 тысячи рублей.
Артём Ежаков
16:03, 28 сентября 2020 года