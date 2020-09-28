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ДТП с автомобилем скорой помощи в Орле. Подробности

Автомобиль неотложки попал в ДТП на перекрестки улиц Комсомольская и МОПРа. Машина реанимации спешила на срочный вызов, но до пациента так и не доехала. На месте происшествия побывал Иван Суверин.


ДТП у дома 127 по улице Комсомольской случилось около десяти часов утра. Как сообщил нам водитель неотложки, смонтированной на базе УАЗа-Патриот, бригада реанимации ехала по срочному вызову при этом был включен спецсигнал. Скорая пытался проехать на красный свет. В итоге диспетчеру скорой помощи пришлось направить к пациенту другую бригаду.

Водитель неотложки сетует: автомобиль получен по нацпроекту всего полгода назад, теперь ему предстоит основательный ремонт. Внушительные повреждения получил и легковой «Рено», которому удар пришелся в правый бок. Водитель иномарки уверяет, что, двигаясь на разрешающий сигнал светофора, скорую он, попросту, не заметил.

Объявить с ходу виновника аварии инспекторы по оформлению ДТП затруднились. В подобных ситуациях нередки факты признания обоюдной вины. И, тем не менее, полицейские настоятельно просят автомобилистов более лояльно относиться к спецавтомобилям экстренных служб, ведь от их своевременного прибытия может зависеть чья-то жизнь.


Иван Суверин
16:15, 28 сентября 2020 года
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