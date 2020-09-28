Главная » Новости Орловский район демонстрирует рост в производственном секторе Здесь его динамика одна из лучших среди всех муниципалитетов области.





В I полугодии 2020 объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и предоставленных услуг увеличился на 16% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. По обрабатывающим производствам рост составил 15,9%, а отгрузка собственной продукции Орловского района была оценена почти в 5 миллиардов рублей.



В сфере промышленности здесь зарегистрировано более 130 юрлиц и 100 ИП, а среднесписочная численность занятых на крупных и средних предприятиях обрабатывающих производств превышает 2,6 тыс. человек – сообщает пресс-служба областного правительства.





Артём Ежаков

13:23, 28 сентября 2020 года



