Главная » Новости Орловский район получил многомиллионное финансирование Здесь активно развивается социальная и инженерная инфраструктура.





Дороже всего обошелся ремонт 30 километров дорог в 2019-2020 годах, на них было потрачено больше четверти миллиардов рублей. За три года отремонтировали 33 дворовых и 18 общественных территорий на сумму в более чем 130 миллионов.



29,5 километров новых сетей водоснабжения получили 8 населенных пунктов района, а в посёлок Южный провели 3 километра газораспределительных

коммуникаций. На первом объекте цена работ составила 47,5 миллионов, на втором – 1,3.



Что касается жилплощади, то за три года было введено в эксплуатацию более 410 тысяч квадратных километров жилья и куплено 56 квартир для детей-сирот – отмечено в сообщении сайта областного правительства.





Артём Ежаков

16:25, 28 сентября 2020 года



