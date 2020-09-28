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Орловский район получил многомиллионное финансирование

Здесь активно развивается социальная и инженерная инфраструктура.


Дороже всего обошелся ремонт 30 километров дорог в 2019-2020 годах, на них было потрачено больше четверти миллиардов рублей. За три года отремонтировали 33 дворовых и 18 общественных территорий на сумму в более чем 130 миллионов.

29,5 километров новых сетей водоснабжения получили 8 населенных пунктов района, а в посёлок Южный провели 3 километра газораспределительных
коммуникаций. На первом объекте цена работ составила 47,5 миллионов, на втором – 1,3.

Что касается жилплощади, то за три года было введено в эксплуатацию более 410 тысяч квадратных километров жилья и куплено 56 квартир для детей-сирот – отмечено в сообщении сайта областного правительства.


Артём Ежаков
16:25, 28 сентября 2020 года
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