Главная » Новости Всплывет ли орловский «Титаник»? Сегодня прокурор Орловской области Владислав Малкин побывал на самом проблемном долгострое региона – многопрофильный медицинский центр Орловской областной клинической больницы не видел ни одного рабочего уже на протяжении четырех лет, а сумма похищенных бюджетных средств исчисляется сотнями миллионов рублей. Вместе с прокурорами и чиновниками на объекте побывал Иван Суверин.





«Титаник» - так стали называть долгострой орловцы не из-за внешнего сходства с известным лайнером, а из-за того, что разрушаться начал раньше, чем был введен в эксплуатацию. Екатерина Давыдова, начальник управления прокуратуры Орловской области: «Стоимость работ, отраженная в акте приёмки была завышена, и фактически не выполнены работы на сумму более 230 миллионов рублей». Чтобы узнать, в чьих карманах исчезли бюджетные деньги, было возбуждено уголовное дело, но обвинительного приговора по нему так и не последовало. Владислав Малкин, прокурор Орловской области: «Ход и результаты расследования носили заволокиченный характер. В настоящее время расследование активизировано. Установлены лица, которые совершили хищение, один из них задержан». По подозрению в совершении преступления задержан генеральный директор подрядной организации ЗАО «Союзинформ». Задержание произошло сразу после совещания, посвященного делу медицинского долгостроя, которое прокурор провел с силовиками и чиновниками. Подозреваемому суд избрал меру пресечения в виде заключения под стражу. А между тем, в деле уже есть и другой фигурант. Екатерина Давыдова, начальник управления прокуратуры Орловской области: «Бывший генеральный директор АО АИЖК Орловской области обвиняется в хищении денежных средств в сумме более 136 миллионов рублей, также выделенных из областного бюджета на строительство медицинского центра». Прокурор области отметил: в поисках виновника сложившейся на «Титанике» ситуации орловскими правоохранителями в свое время был упущен один важный момент. Владислав Малкин, прокурор Орловской области: «Не была дана оценка должностным лицам, которые контролировали ход и результаты данного строительного объекта. Тоже это необходимо будет сделать в ближайшее время». Но при этом, по словам прокурора области, уголовное прошлое «Титаника» и связанные с ним перипетии не должны мешать возобновлению строительства. По словам главы облздрава Ивана Залогина, оживить стройку власти не раз пытались. Иван Залогин, руководитель департамента здравоохранения Орловской области: «Были попытки достроить в рамках государственно-частного партнерства, но не нашли, скажем так, более выгодной для региона возможности». К настоящему моменту чиновники подготовили техническое задание экспертам, которые оценят объем оставшихся работ и соответственно, размер необходимых на это сумм. Прокуратура будет пристально следить и за успехами строителей, и за ходом расследования. Как долго за самым известным орловским медицинским долгостроем сохранится обидное прозвище «Титаник», будет зависеть не столько от того, как быстро правоохранители покарают виновных, сколько от того, как скоро объект будет введен в эксплуатацию и начнет, наконец, приносить пользу.



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В деле орловского «Титаника» появился новый фигурант





Иван Суверин

17:25, 28 сентября 2020 года



