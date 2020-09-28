Главная » Новости Движение автотранспорта по переулку Дарвина в Орле ограничат Причина – ремонт улично-дорожной сети.





Временное ограничение продлится почти два месяца, до 21 ноября. Речь идет об участке по переулку Дарвина (от ул. Автовокзальной до железнодорожных путей) – отмечено в сообщении пресс-службы городской администрации.





Артём Ежаков

17:42, 28 сентября 2020 года



