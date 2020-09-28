Главная » Новости Третья партия французских утят прибыла в Орловскую область Её привезли в регион вечером 26 сентября.





Суточные утята из Франции активно закупаются предприятием ООО «Мулард утка», сейчас пернатые проходят карантин.

За выгрузкой птицы следили специалисты Управления ветеринарии Орловской области и Управления Россельхознадзора по Орловской и Курской областям – отмечено в сообщении пресс-службы регионального Россельхознадзора.





Артём Ежаков

18:00, 28 сентября 2020 года



