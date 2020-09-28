В Орле задержан учредитель подрядной организации, строящей орловский «Титаник»

Директор «Союзинформа» Максим Селиванов останется под стражей до 17 октября включительно.

Мужчина обвиняется в хищении более 295 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных на строительство многопрофильного медцентра ООКБ. Сегодня ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.



Как отмечает пресс-служба орловского Заводского районного суда, «Селиванов М.В. не являлся по вызову следователя, по месту регистрации не проживал, фактически скрылся от органов предварительного расследования, в связи с чем был объявлен в розыск».