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Главная » Новости

В Орле задержан учредитель подрядной организации, строящей орловский «Титаник»

Директор «Союзинформа» Максим Селиванов останется под стражей до 17 октября включительно.


Мужчина обвиняется в хищении более 295 миллионов рублей бюджетных средств, выделенных на строительство многопрофильного медцентра ООКБ. Сегодня ему была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.
 
Как отмечает пресс-служба орловского Заводского районного суда, «Селиванов М.В. не являлся по вызову следователя, по месту регистрации не проживал, фактически скрылся от органов предварительного расследования, в связи с чем был объявлен в розыск».


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Артём Ежаков
18:14, 28 сентября 2020 года
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