Главная » Новости Орловской Пришвинке – 50 лет Полвека назад в Орле появилась областная детская библиотека. Для многих, кто пришел ее поздравить с юбилеем, она родная. Депутаты, врачи, учителя, художники и писатели когда-то именно тут подружились с книгой.





Любимая Пришвинка захватила сразу два века. В 70-м году она приняла своих первых юных читателей и росла все свои 50 лет вместе с ними, и сегодня у нее по-прежнему, молодое лицо. Ирина Никашкина, директор областной детской библиотеки им. М.М. Пришвина: «Мы стараемся идти в ногу со временем. Если раньше в основном, была книга, сейчас на помощь нашим читателям пришел компьютер и интернет, но больше мы стараемся развиваться как центр детского общения, как место, где в центре ребенок и книга, где ребенку хорошо, где его всегда ждут». Ждут и с радостью встречают также тех, кто когда-то выбрал библиотеку как самого верного, доброго и умного друга. Одна из таких гостей депутат Госдумы Ольга Пилипенко, которая провела тут все свои школьные годы. Ольга Пилипенко, депутат Государственной Думы ФС РФ: «Та обстановка, то отношение людей, которые работают в библиотеке, в первую очередь, к детям - оно всегда было человечным, искренним, что хотелось читать и продолжать дальше это делать». На юбилейной выставке, которую подготовили в библиотеке, вспомнили ее первых директоров, Михаила Евсеева и Евгению Шестопалову. Именно они заложили традицию, которую бережно хранят здесь по сей день, - главный в библиотеке это ребенок. Елена Григорьевна Аболмазова 41 год работает в Пришвинке, она-то и сказала, на наш взгляд, самые правильные слова. Елена Аболмазова, заведующая отделом областной детской библиотеки им. М.М. Пришвина: «Книги и дети - не одно поколение орловских ребят уже прошло через нашу библиотеку. Встречаю своих бывших читателей, а у них уже дети, внуки, многие узнают, здороваются, приходят к нам уже с внуками». В день юбилея было много теплых слов, музыкальных и литературных подарков, один из которых совершенно уникальный - почтовый штемпель и почтовая карточка. Сегодня состоялось гашение почтового штемпеля. Затем штемпель отправится в Санкт-Петербург, где будет храниться в государственной коллекции почтовых знаков. Весь день библиотека и принимает поздравления, и сама поздравляет своих самых верных и преданных читателей - им вручают памятные подарки. Будущее так быстро сменяется настоящим, что часто единственным связующим звеном между ними остается книга. Имя писателя Михаила Пришвина библиотека получила в сентябре 1981 года. А в этом году коллективу подарили авторскую куклу, которая, по общему мнению, станет добрым домовым доброго дома.





Эва Стасюлевич

18:35, 28 сентября 2020 года



