Главная » Новости Коротко о главном «Вести-Орёл» в 21:05 на телеканале «Россия».





- Поплывет ли орловский «Титаник» по фарватеру? Ответ мы сегодня искали вместе с прокурорами. В коррупционном деле появились новые эпизоды.

- ДТП с «неотложкой». Кто виноват? Выяснят инспекторы ГИБДД.

- Тепло в дома орловцев придет в срок. Паспорта готовности получены.

- Взрослый юбилей детской библиотеки. Мы тоже поздравили «Пришвинку» с 50-летием.

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Вести-Орёл

21:20, 28 сентября 2020 года



