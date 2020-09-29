Главная » Новости Футболистки «ОрелГУ-КПРФ» выиграли всероссийский финал проекта «Мини-футбол - в вузы» В восьми матчах наша команда не потеряла ни одного очка.





Этот успех дал возможность студенткам-футболисткам представить свой вуз на международной арене. Однако отдыхать орловчанкам некогда. Уже в ближайшие выходные они начинают сезон в Чемпионате России по мини-футболу. Первые игры наша команда проведет в Санкт-Петербурге.





Анастасия Дорохова

09:30, 29 сентября 2020 года



