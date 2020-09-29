Главная » Новости Ливны присоединились к масштабной акции «Дерево Победы» Живые сады и аллеи - в память о тех, кто отдал жизнь за мир.





В закладке «Сада памяти» участвовали представители самых разных сфер - от студентов до депутатов. Высажены аллеи лип и берез. Всего планируется посадить 344 дерева - по числу солдат, захороненных в братских могилах на территории города Ливны. Чтобы деревья не погибли, за ними обеспечат тщательный уход.

Фото: сетевое издание "Уездный город Ливны"





Мария Семак

09:00, 29 сентября 2020 года



