Напряжённость на рынке труда в Орловской области планируют снизить

Для этого разработан комплекс дополнительных мероприятий. Он гарантирует предприятиям возмещение расходов на частичную оплату труда при организации оплачиваемых общественных работ и другие льготы.

Как сообщают на сайте регионального управления труда и занятости, финансирование дополнительных мер составляет свыше 21 млн. рублей. Информацию о том, как получить субсидию, работодатели могут узнать на портале областной администрации. До конца года на общественные работы планируется устроить более 320 безработных граждан; на временные - 125 человек, находящихся под риском увольнения.



Кроме традиционного благоустройства и уборки территорий, соискателям предложат и другие варианты, не требующие высокой квалификации.