Главная » Новости В орловских библиотеках появились «Уголки финансовой грамотности» Они расположились в 18 учреждениях города.





Уголки финансовой грамотности направлены на информирование населения о «подводных камнях» кредитования. В них можно найти брошюры Центробанка, где есть подробные разъяснения о правильности выбора кредитов и банков, как избежать мошенничества и так далее. Материалы можно прочесть на месте или забрать с собой. Как сообщает пресс-служба городской администрации, «Уголки финансовой грамотности» присутствуют в следующих библиотеках: Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина; Центральная детская библиотека им. И.А. Крылова; Библиотечно-информационный центр им. В.Г. Ерёмина; Библиотека им. И.С. Тургенева; Библиотека им. Н.С. Лескова; Библиотека им. В.В. Маяковского; Библиотека им. М.Ю. Лермонтова; Библиотека им. Л.Н. Андреева; Библиотека им. А.А. Фета; Юношеская библиотека; Библиотека им. Д.И. Блынского; Библиотека им. Н.М. Рубцова; Библиотека им. Н.М. Перовского; Библиотечно-информационный центр; Детская библиотека им. М. Горького; Детская библиотека им. А.П. Гайдара; Детская библиотека – филиал №16.





Артём Ежаков

08:00, 29 сентября 2020 года



