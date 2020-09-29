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В орловских библиотеках появились «Уголки финансовой грамотности»Они расположились в 18 учреждениях города.
Уголки финансовой грамотности направлены на информирование населения о «подводных камнях» кредитования. В них можно найти брошюры Центробанка, где есть подробные разъяснения о правильности выбора кредитов и банков, как избежать мошенничества и так далее. Материалы можно прочесть на месте или забрать с собой.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, «Уголки финансовой грамотности» присутствуют в следующих библиотеках:
Центральная городская библиотека им. А.С. Пушкина;
Центральная детская библиотека им. И.А. Крылова;
Библиотечно-информационный центр им. В.Г. Ерёмина;
Библиотека им. И.С. Тургенева;
Библиотека им. Н.С. Лескова;
Библиотека им. В.В. Маяковского;
Библиотека им. М.Ю. Лермонтова;
Библиотека им. Л.Н. Андреева;
Библиотека им. А.А. Фета;
Юношеская библиотека;
Библиотека им. Д.И. Блынского;
Библиотека им. Н.М. Рубцова;
Библиотека им. Н.М. Перовского;
Библиотечно-информационный центр;
Детская библиотека им. М. Горького;
Детская библиотека им. А.П. Гайдара;
Детская библиотека – филиал №16.
Артём Ежаков
08:00, 29 сентября 2020 года