Главная » Новости Орловцы смогут научиться основам первой медицинской помощи На тренировку приглашаются все добровольцы.





Теме оказания первой помощи будет посвящен круглый стол, организованный Орловским региональным отделением Российского Красного Креста в рамках реализации Президентского гранта «Первая помощь».

Мероприятие состоится сегодня в 11:00 в Центре пожилых людей, расположенного по адресу: г. Орёл, улица Комсомольская, 251 – отмечено в сообщении сайта обладминистрации.





Артём Ежаков

07:30, 29 сентября 2020 года



