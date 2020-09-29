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Андрей Клычков: «Ситуация по коронавирусу стабильная»

Актуальные цифры глава Орловской области озвучил в прямом эфире в соцсетях.


Андрей Клычков: «Последние 4 недели у нас стабильная ситуация. Мы находимся на уровне 50-55 человек. Два дня назад было 57 человек. При этом сохраняется общая динамика. Хочется отметить, что мы одни из лидирующих регионов по количеству тестов на 100 тысяч населения. Коэффициент распространения инфекции в последнее время у нас находится на уровне единицы. 50,41% свободного коечного фонда. Сегодня свободно 185, занято 613 коек. За минувшую неделю было выявлено 382 человека с коронавирусом, 397 выздоровело, 5 человек умерли. Для нас важно фиксировать все случаи смерти, а не распылять их по другим кодировкам. Семь человек сейчас находятся на аппаратах ИВЛ, трое мужчин и четыре женщины».



Анастасия Дорохова
20:59, 28 сентября 2020 года
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