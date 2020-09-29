Главная » Новости Без справки – хода нет. Андрей Клычков обратился к орловским предпринимателям Глава Орловской области провел очередной эфир в соцсетях.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Пользуясь эфиром, обращаюсь к нашим предпринимателям. Есть простое правило, которое сегодня реализуется во многих структурах. Все, кто приезжает из отпуска, особенно из-за границы, без справки по отсутствию коронавируса на работу не должны выходить. Надеюсь, что это простое правило поможет сохранить свои структуры от закрытия».





Анастасия Дорохова

21:05, 28 сентября 2020 года



