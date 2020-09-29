Главная » Новости Андрей Клычков посоветовал орловцам следовать его примеру Речь идет о тестировании на коронавирус.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Коронавирус не отменил все остальные болезни. Нужно понимать, что сейчас Москва, вводя ограничения, толкнет вахтовиков в Орловскую область. Попросите родственников на месте сделать тест. Сейчас в Москве много возможностей - как платных, так и бесплатных. Ко мне, когда приезжают родственники, знакомые – все сдавали тест. Чтобы не заразить никого».





Анастасия Дорохова

21:15, 28 сентября 2020 года



