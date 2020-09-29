Главная » Новости Андрей Клычков посчитал больных школьников и студентов Актуальные цифры губернатор Орловской области озвучил в рамках прямого эфира в соцсетях.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Всего у нас в области 359 школ, на сегодняшний день нет ни одной закрытой полностью на карантин. Есть 15 школ, в которых закрыто 29 классов. Коронавирус подтвержден у 40 детей. Более 5000 заболеваний ОРВИ и гриппом. Есть карантинные группы и классы по гриппу. Это каждый год происходит. Что касается дошкольных учреждений: их всего 296 в регионе, полностью закрыто на карантин одно. Еще в трех три группы закрыты. В дошкольных учреждениях выявлено 11 случаев коронавируса. В 14 учреждениях профессионального образования ситуация, следующая: одна группа в одном техникуме закрыта на карантин». Что касается вопроса о переходе на дистанционное обучение, Андрей Клычков отметил, что пока к этому нет оснований.





Анастасия Дорохова

21:25, 28 сентября 2020 года



