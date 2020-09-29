Главная » Новости За орловцами будут тщательнее следить Речь о продолжающемся в регионе режиме повышенной готовности, продленном до 31 октября. Подробности проверок рассказал в прямом эфире в соцсетях губернатор Орловской области Андрей Клычков.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Могу сказать точно: будем усиливать контроль. Это касается и бизнеса, это касается и других сфер жизни: транспорт, социальные, образовательные, медицинские организации. За прошлую неделю было проведено 8000 проверок. Надеюсь на понимание».





Анастасия Дорохова

21:40, 28 сентября 2020 года



