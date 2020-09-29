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Испортившие фонтан в сквере Содружества в Орле должны оплатить его ремонт

Об этом заявил губернатор Орловской области Андрей Клычков.


Факт проезда автомобиля по фонтану в сквере Содружества был зафиксирован на видео и опубликован в соцсетях.
 
Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Я был в шоке, когда увидел видео нашей перспективной молодежи, которой мы должны создать условия для развития и жизни. Просто убивают то, что сделано для детей. И приложу все усилия, несмотря на то, что подрядчик уже ремонтирует сквер, чтобы все материальные затраты были возложены либо на этих детей, либо на их родителей или опекунов. Уже надоело чистить новые скверы, бульвары после того, как наша молодежь зачем-то баллончиками с краской разрисовывает, ломает, просто убивает то, что делается. Такое отношение искореняется. В этом случае я за гражданские иски от подрядчика. Почему подрядчик должен это ремонтировать за свои деньги? Историю нужно доводить до конца. Этот случай должен быть показателен».


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Анастасия Дорохова
22:07, 28 сентября 2020 года
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