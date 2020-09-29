Главная » Новости Андрей Клычков пообещал включить отопление в Орле раньше срока Глава региона ответил на серию вопросов о досрочном старте отопительного сезона.





Андрей Клычков, губернатор Орловской области: «Действительно, я согласен – в условиях ОРВИ и карантина нам нужно постараться раньше дать отопление, не дожидаясь положенного срока. Завтра у меня будет справка, завтра же состоится заседание правительства. Отдельно послушаю, когда это можно будет сделать. В первую очередь будем включать социалку и жилье. Я думаю, что мы сделаем правильно, если раньше запустим отопление и позже его выключим».





Анастасия Дорохова

22:17, 28 сентября 2020 года



