Главная » Новости В Орле школьник угодил под колеса иномарки ДТП произошло вчера в 18:15.





13-летний подросток перебегал дорогу в неположенном месте возле дома 7А по улице Цветаева, где был сбит автомобилем Kia под управлением 24-летнего автолюбителя. Школьник получил травмы и будет лечиться амбулаторно.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 17 ДТП, из них 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили телесные повреждения – отмечено в сообщении регионального ГИБДД.





Артём Ежаков

09:53, 29 сентября 2020 года



