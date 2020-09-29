В Орле школьник угодил под колеса иномарки

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В Орле школьник угодил под колеса иномаркиДТП произошло вчера в 18:15.
13-летний подросток перебегал дорогу в неположенном месте возле дома 7А по улице Цветаева, где был сбит автомобилем Kia под управлением 24-летнего автолюбителя. Школьник получил травмы и будет лечиться амбулаторно.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 17 ДТП, из них 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили телесные повреждения – отмечено в сообщении регионального ГИБДД.
Артём Ежаков
09:53, 29 сентября 2020 года