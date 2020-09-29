Каникулы орловских школьников будут короче, чем у московских

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Каникулы орловских школьников будут короче, чем у московскихСтоличный мэр продлил «отпуск» детей до двух недель – с 5 по 18 октября. Орловщина пока не рассматривает эту возможность.
Увеличить осенние каникулы в Москве решили в целях снижения роста заболеваемости школьников.
Что касается Орловской области, то во время вчерашнего общения Андрея Клычкова в соцсетях с жителями региона, подобные меры не упоминались и не затрагивались – губернатор упомянул, что ни одна школа не закрыта на карантин полностью, а переход на дистанционное обучение не рассматривается.
Артём Ежаков
10:16, 29 сентября 2020 года