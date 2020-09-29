Главная » Новости Каникулы орловских школьников будут короче, чем у московских Столичный мэр продлил «отпуск» детей до двух недель – с 5 по 18 октября. Орловщина пока не рассматривает эту возможность.





Увеличить осенние каникулы в Москве решили в целях снижения роста заболеваемости школьников.



Что касается Орловской области, то во время вчерашнего общения Андрея Клычкова в соцсетях с жителями региона, подобные меры не упоминались и не затрагивались – губернатор упомянул, что ни одна школа не закрыта на карантин полностью, а переход на дистанционное обучение не рассматривается.





Артём Ежаков

10:16, 29 сентября 2020 года



