Главная » Новости В столкновении двух иномарок в Орле пострадал ребенок ДТП произошло вчера в 18:30.





На Комсомольской столкнулись Renault Logan и встречная Audi A3. Авария случилась, когда водитель Renault поворачивал на улицу Авиационную. Его маленькая пассажирка – девочка 2017 года рождения – получила травмы, но госпитализация ей не потребовалась.



За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 17 ДТП, из них 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили телесные повреждения – отмечено в сообщении регионального ГИБДД.





Артём Ежаков

10:30, 29 сентября 2020 года



