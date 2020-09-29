В столкновении двух иномарок в Орле пострадал ребенок

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В столкновении двух иномарок в Орле пострадал ребенокДТП произошло вчера в 18:30.
На Комсомольской столкнулись Renault Logan и встречная Audi A3. Авария случилась, когда водитель Renault поворачивал на улицу Авиационную. Его маленькая пассажирка – девочка 2017 года рождения – получила травмы, но госпитализация ей не потребовалась.
За прошедшие сутки на территории Орловской области всего было зарегистрировано 17 ДТП, из них 2 ДТП с пострадавшими, в результате 2 человека получили телесные повреждения – отмечено в сообщении регионального ГИБДД.
Артём Ежаков
10:30, 29 сентября 2020 года