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Роман Шапошников: «Можно было и лучше»

Студент Орловского техникума сферы услуг в своей компетенции вошел в топ-15 профессионалов по результатам национального чемпионата WorldSkills Russia.


В финал национального чемпионата «Молодые профессионалы» от региона вышли шесть представителей. Роман Шапошников получил медальон за профессионализм в компетенции  "Ресторанный сервис".

Соревнования длились 2 дня. Они проходили в онлайн-режиме. Свое мастерство Роман Шапошников демонстрировал под прицелом пяти камер. Ему необходимо было выполнить декантацию вина, показать навыки складывания композиции из салфеток, филетирование форели и фламбирование ананаса.

Роман Шапошников, участник национального чемпионата «Молодые профессионалы»: «Можно было и лучше. Есть к чему стремиться, есть куда расти. Хотел бы сказать спасибо своим преподавателям, педагогам и мастерам. Если бы не они, то ничего этого бы не было».
 
Анна Прокофьева, преподаватель специальных дисциплин мастер производственного обучения Орловского техникума сферы услуг: «Эта победа является первой для нашего техникума в данном чемпионате WorldSkills Russia. Будем надеяться, что она станет большим трамплином и движением вперед».



Анна Вайсергисер
10:56, 29 сентября 2020 года
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