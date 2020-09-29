Главная » Новости Роман Шапошников: «Можно было и лучше» Студент Орловского техникума сферы услуг в своей компетенции вошел в топ-15 профессионалов по результатам национального чемпионата WorldSkills Russia.





В финал национального чемпионата «Молодые профессионалы» от региона вышли шесть представителей. Роман Шапошников получил медальон за профессионализм в компетенции "Ресторанный сервис".



Соревнования длились 2 дня. Они проходили в онлайн-режиме. Свое мастерство Роман Шапошников демонстрировал под прицелом пяти камер. Ему необходимо было выполнить декантацию вина, показать навыки складывания композиции из салфеток, филетирование форели и фламбирование ананаса.



Роман Шапошников, участник национального чемпионата «Молодые профессионалы»: «Можно было и лучше. Есть к чему стремиться, есть куда расти. Хотел бы сказать спасибо своим преподавателям, педагогам и мастерам. Если бы не они, то ничего этого бы не было».

Анна Прокофьева, преподаватель специальных дисциплин мастер производственного обучения Орловского техникума сферы услуг: «Эта победа является первой для нашего техникума в данном чемпионате WorldSkills Russia. Будем надеяться, что она станет большим трамплином и движением вперед».





Анна Вайсергисер

10:56, 29 сентября 2020 года



