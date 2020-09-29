Главная » Новости Очередные торги по орловскому Красному мосту - провалились Была подана всего одна заявка на ремонт объекта.





Желание отреставрировать Красный мост снова изъявила московская компания АО СК «ФЛАН-М».



Предыдущий аукцион был отменен из-за пересчета стоимости контракта, по итогам которого ремонт объекта «подешевел» примерно на 100 тысяч и оценивался приблизительно в полтора миллиарда рублей. Новая заявка москвичей соответствовала требованиям, однако, как следует из торговой документации, аукцион не состоялся из-за того, что по окончании срока подачи заявок заинтересованность проявил лишь один подрядчик – отмечено на сайте единой информационной системы в сфере закупок.





Артём Ежаков

10:56, 29 сентября 2020 года



