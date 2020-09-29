За сутки в Орловской области от коронавируса умер 1 человек

|
|
|Главная » Новости
За сутки в Орловской области от коронавируса умер 1 человекЗа период пандемии зафиксировано 128 смертей от болезни.
По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 29 сентября, на территории области за весь период наблюдений зарегистрировано 8518 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в данный момент ею болеют 1482 гражданина.
За сутки COVID–19 обнаружили у 60 человек, выздоровели–117, всего это удалось сделать 6908 жителям Орловщины.
Артём Ежаков
11:05, 29 сентября 2020 года