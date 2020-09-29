Главная » Новости За сутки в Орловской области от коронавируса умер 1 человек За период пандемии зафиксировано 128 смертей от болезни.





По оперативным данным сайта Стопкоронавирус.рф на 29 сентября, на территории области за весь период наблюдений зарегистрировано 8518 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, в данный момент ею болеют 1482 гражданина.



За сутки COVID–19 обнаружили у 60 человек, выздоровели–117, всего это удалось сделать 6908 жителям Орловщины.





Артём Ежаков

11:05, 29 сентября 2020 года



