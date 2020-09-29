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Болхов: Сад-городок - благоустроят, памятник Ленину - перенесут

Старинный город Орловской области преображается. Только в том году на благоустройство потратили 118 млн рублей. По городу храмов проехала съемочная группа ГТРК «Орел».


На ремонт площади Ленина в Болхове областью выделено 7,5 миллионов рублей из регионального проекта «Народный бюджет» и 5 миллионов - по федеральной программе «Формирование городской среды».

Пять тысяч квадратных метров плитки, 600 метров поребрика, полкилометра бордюра уйдут на благоустройство этой территории. Подготовительные работы уже заканчиваются, и скоро строители перейдут к кропотливой ручной работе - укладке плитки.

После реконструкции площадь Ленина станет исключительно пешеходной зоной. Памятник Ленину перенесут на другое место - в зеленую зону. Кстати, его отшлифуют и покрасят бронзовой краской.

С двух сторон от площади сделают подъездные дороги и две стоянки для автомобилей. Причем второй этап - асфальтирование - подрядчик обещает завершить уже в этом году.

Реконструкцию площади Ленина должны завершить до 1 декабря этого года, а вот ремонтные работы в парке Победы приближаются к финалу - сдача объекта намечена на 1 октября. Также в этом году в Болхове отремонтировано четыре дороги и шесть дворов по программе «Формирование городской среды». Однако с подрядчиками повезло не всем.

Борис Скворцов, глава г. Болхова: «На общественные территории в этом году нехорошие подрядчики зашли, так скажем, планируется расторжение. Перезаключаем контракт. Предложение от подрядчиков - уже более нормальных, наших местных - есть, которые эту работу выполнят до 1 декабря. Это у нас Лесная площадь».

В этом году Болхов выиграл в конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды. Федеральный грант на 50 миллионов рублей в следующем году будет потрачен на реконструкцию Сад-городка - это место в окружение храмов, где болховчане издавна проводили праздники и гулянья.


Татьяна Тимохина
11:27, 29 сентября 2020 года
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