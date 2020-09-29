Главная » Новости Ещё одну орловскую сироту ущемили в правах Её не обеспечили положенным жильём.





Девушка обратилась с жалобой в Ливенскую межрайонную прокуратуру, которая провела проверку и обратилась в суд для восстановления законных прав сироты. По результатам рассмотрения дела девушка получила жильё – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.





Артём Ежаков

11:34, 29 сентября 2020 года



