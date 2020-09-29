Главная » Новости Коронавирус: распространение по территории Орловской области Самое большое количество заболевших – в Орле, самое маленькое –в Корсаковском районе.





На данный момент COVID-19 подтвержден у 4228 жителя Орла, 965 зараженный – в Орловском районе, 651 – в городе Мценске и Мценском районе, 410 – в Ливнах, 308 – в Урицком районе, 243 – в Болховском районе, 177 − в Ливенском районе, 144 – в Дмитровском районе, 139 – в Новодеревеньковском районе, 110 – в Хотынецком районе, 107 – в Кромском районе, 103 – в Свердловском районе, 101 – в Покровском районе, 91 − в Верховском районе, 84 – в Малоархангельском районе, 83 – в Залегощенском районе, 82 – в Новосильском районе, 74 – в Должанском районе, 73 – в Глазуновском районе, 71 – в Шаблыкинском районе, 67 – Колпнянском районе, 66 – в Знаменском районе, 48 – в Троснянском районе, 40 – в Сосковском районе, 31 − в Краснозоренском районе, 22 – в Корсаковском районе.



Все заболевшие остаются под контролем регионального Роспотребнадзора и Департамента здравоохранения – отмечено в сообщении сайта областного правительства.





Артём Ежаков

11:40, 29 сентября 2020 года



