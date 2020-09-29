Главная » Новости В Орле прошла международная конференция радиолюбителей-путешественников «Русский Робинзон» В этом году она посвящена 200-летию открытия Антарктиды. Участие в конференции принял известный капитан Николай Литау. С теми, кто покоряет далекие острова, пообщалась корреспондент ГТРК «Орел» Татьяна Тимохина.





Радиолюбитель Андрей Коробейников на слет в Орел приехал из Тюмени. Радиоспортом он увлекся в шестилетнем возрасте. Сначала просто ловил сигнала, потом стал изучать языки и заниматься ремонтом радиооборудования, а сегодня благодаря ему и его соратникам охотники за островами пополняют свои копилки территорий.



Андрей Коробейников, радиолюбитель-путешественник (г. Тюмень): «С острова кто-то должен выйти в эфир, и если ты провел с ним связь, и она подтверждается, то остров попадает в твою копилку. Кто-то эти острова активирует. Мы активируем те острова, где нет никого - приезжаем туда, разворачиваем радиостанцию и выходим в эфир. И нас ждет весь мир, все, кто увлекается этой программой».

Только шесть остров в Карском море были активированы два года назад во время путешествия во главе с известным мореплавателем Николаем Литау. Капитан яхты «Апостол Андрей» в экспедицию по Арктике отправился с радиолюбителями, и на каждом острове они выходили в эфир.



Игорь Знаменский, председатель Ямальского отделения «Русского географического общества»: «Мы прошли 3,5 тысячи миль, без экипажа, капитан руководил нами. Выполнили программу на 100 процентов, посетили архипелаг Норденшельда, острова Тыртова, Арктического института, провели более 20 тысяч связей со всем миром - все континенты, включая Антарктиду».

10 лет назад Николай Литау прошел по маршруту экспедиции Русанова. Шестеро радистов два года назад также побывали там, где проплывал известный полярник.



Игорь Знаменский председатель Ямальского отделения «Русского географического общества»: «Проходили мимо острова, где стоит знак Русанову, где нашли постамент. Это остров Геркулес. По этому маршруту мы уже ходили два года назад».

А вот музей Русанова в Орле, к сожалению, путешественникам посетить не удалось - закрыт на ремонт.



Участник шести кругосветок, заслуженный мастер спорта, кавалер ордена мужества и других престижных наград международного значения Николай Литау тоже имеет свой радиопозывной. И готов и дальше сотрудничать с радиолюбителями. А планы у них грандиозные.



Николай Литау, капитан яхты «Апостол Андрей»: «Планируем попасть на другой конец земного шара - в район Антарктиды. Там есть очень закрытые острова, в том плане, что очень сложно туда пройти по ледовой обстановке, и там есть остров, с которого вообще никто никогда не работал. И если мы туда попадем, таким образом произойдет открытие этого острова российскими радиолюбителями, и за ним закрепится российская радиолюбительская территория. Вы знаете, что Антарктида пока ничья, она принадлежит всему человечеству, но, между тем, такие территории навечно закрепляются за той страной, позывные которой впервые там сработали».

Удастся ли совершить задуманное, будет зависеть от финансов. Экспедиция на Антарктиду требует гораздо больших затрат, нежели путешествие по Арктике. А еще Николай Литау надеется, что в следующий раз к команде подключатся и орловские яхтсмены. Предложение в федерацию парусного спорта Орловской области уже поступало.





Татьяна Тимохина

12:25, 29 сентября 2020 года



