Главная » Новости В Орловской области починили участок федеральной автодороги Речь идет о 13 километрах трассы Р-119 «Орел - Ливны - Елец - Липецк - Тамбов».





Ремонту подвергся отрезок дороги с 21 по 34 километр в Свердловском районе.



Как сообщает сайт областной администрации, на объекте «выполнили фрезерование старого покрытия, устроили новую дорожную одежду с армирующей прослойкой из геосетки, укрепили обочины, организовали водоотвод с проезжей части и отремонтировали 23 примыкания».



Дополнительно озаботились средствами безопасности и регулировки дорожного движения – специалисты нанесли горизонтальную разметку, установили семь новых знаков и примерно 200 дополнительных сигнальных столбиков.



Также ремонту подверглись тротуары и пешеходные дорожки. На объекте появились шесть автобусных остановок.





Артём Ежаков

12:51, 29 сентября 2020 года



