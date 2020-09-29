Главная » Новости В Орле прошел большой танцевальный праздник Летняя эстрада Детского парка собрала всех активных и позитивных.





Возможности вместе потанцевать на свежем воздухе ждали все – и взрослые, и дети. Юные орловцы не бросали тренировки в период самоизоляции, старательно посещали онлайн-занятия, а кто-то даже придумывал танцы самостоятельно. Праздник должен был состояться уже давно, но откладывался из-за погоды. Помог теплый сентябрь.



В шоу-программе нашлось место не только выступлениям детских танцевальных коллективов, но и конкурсами для зрителей. Среди них было и задание повторить движения. Лучше всех с этим справилась орловчанка Кристина Белкина - вспомнила свое танцевальное прошлое, помог и пример собственного ребенка.



Каждый, кто вышел в тот день на сцену – получил свою минуту славы. Те, кто уже занимается танцами, смог показать свои умения на публике, а те, кто не пробовал – приобрел мотивацию для старта в этом виде искусства.





Анастасия Дорохова

12:53, 29 сентября 2020 года



