вторник 29.09.2020 14:18:25 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71
16+
НОВОСТИ ПЕРЕДАЧИ РАДИО РОССИИ ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ О НАС




COVID-19
Голос фронта
Дети войны
Полевая Почта
Вести-Орёл
Вести-Орёл. События Недели
Вести. Дежурная часть
Вести. Интервью
Спецпроекты ГТРК "Орёл"
Парк культуры
Пульс
Такая жизнь
Солдаты России
Аграрный вопрос
Передачи Радио России. Орёл
Национальные проекты 2019-2024
Деловая жизнь
Контакты
Главная » Новости

В Орле прошел большой танцевальный праздник

Летняя эстрада Детского парка собрала всех активных и позитивных.


Возможности вместе потанцевать на свежем воздухе ждали все – и взрослые, и дети. Юные орловцы не бросали тренировки в период самоизоляции, старательно посещали онлайн-занятия, а кто-то даже придумывал танцы самостоятельно. Праздник должен был состояться уже давно, но откладывался из-за погоды. Помог теплый сентябрь.

В шоу-программе нашлось место не только выступлениям детских танцевальных коллективов, но и конкурсами для зрителей. Среди них было и задание повторить движения. Лучше всех с этим справилась орловчанка Кристина Белкина - вспомнила свое танцевальное прошлое, помог и пример собственного ребенка.

Каждый, кто вышел в тот день на сцену – получил свою минуту славы. Те, кто уже занимается танцами, смог показать свои умения на публике, а те, кто не пробовал – приобрел мотивацию для старта в этом виде искусства.


Анастасия Дорохова
12:53, 29 сентября 2020 года
© 2002−2020 Сетевое издание "Орловское информбюро" зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Свидетельство о регистрации средства массовой информации ЭЛ №ФС77-70203 от 21 июня 2017 года. Учредитель - федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания". Главный редактор - Никитин А. А. Шеф-редактор Интернет-группы - Озеров А. А. Электронная почта: info@ogtrk.ru. Телефон редакции: 8 (4862) 76-14-06. При полном или частичном использовании материалов гипер-ссылка на сайт обязательна. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации. Дизайн сайта разработан Орловским информбюро. Для детей старше 16 лет.

Адрес: 302028, г. Орел, ул. 7 Ноября, д. 43. Телефон / Факс: 8 (4862) 43-46-71. Техническая поддержка.