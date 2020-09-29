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500 тысяч рублей - на реализацию социального проекта по сопровождению замещающих семей

Орловский городской образовательный центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи получил грант благотворительного фонда. Об этом сегодня говорили на круглом столе в администрации Орла.


Грант был выделен на реализацию соцпроекта «Мы вместе». Его цель - помочь семьям, усыновившим или взявшим под опеку детей, и столкнувшимся с проблемами воспитания. Пока центр сможет оказать помощь только 40 семьям, учитывая, что нуждающихся в подобной помощи гораздо больше. Уже в этом году сотрудники Центра подали документы на очередной грант на 2021 год.

Елена Толубеева руководитель социального проекта «Мы вместе»: «Родители, которые приняли решения взять в свою семью ребенка, зачастую не обладают достаточными родительскими компетенциями, как создать комфортные условия для пребывание ребенка семье, поэтому мы будем оказывать им разноплановую помощь, причем это будет помощь как консультативного характера, так и тренинговые мероприятия, практические занятия с родителями и детьми на базе нашего учреждения.



Татьяна Тимохина
12:57, 29 сентября 2020 года
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