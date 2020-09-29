Главная » Новости Орловская область ожидает многомиллиардные инвестиции С 2021 по 2023 годы в основной капитал региона планируется направить значительные суммы.





Все приведенные цифры прозвучали сегодня на заседании правительства области, на котором обсуждался социально-экономический прогноз с 2021 по 2023 годы.



За это время в основной капитал ожидаются дотации в размере более чем 193 миллиарда рублей, а показатель валового регионального продукта к 2023 году на Орловщине превысит 306 миллиардов рублей.



Инвестиции должны помочь увеличить индекс промышленного производства. По плану ожидается его постепенный рост – от 1,5% до 2,3%.



Объемы выпуска сельхозпродукции увеличатся до 123 миллиардов рублей. Оборот розничной торговли вырастет почти до 174 миллиардов, а темпы роста строительных работ возрастут на 2,2% – отмечено в сообщении сайта областного правительства.





Артём Ежаков

12:59, 29 сентября 2020 года



