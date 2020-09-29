Главная » Новости Орловский инспектор ГИБДД предстанет перед судом за взятку Дело уже передано в суд вместе с обвинительным заключением.





Как считает следствие, ранее обвиняемый избавил гражданина от административной ответственности за 30 тысяч рублей. Теперь бывшему инспектору ОГИБДД по Свердловскому району предстоит ответить по статье 290 ч. 3 УК РФ – сообщает пресс-служба областной прокуратуры.



Как сообщили нам в пресс-службе УМВД России по Орловской области, факт противоправной деятельности был выявлен сотрудниками ОРЧ СБ регионального УМВД. По результатам проведенной проверки, сотрудник ОГИБДД ОМВД России по Свердловскому району был уволен из органов внутренних дел по отрицательным основаниям.





Артём Ежаков

15:02, 29 сентября 2020 года



