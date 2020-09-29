Главная » Новости Орловская полиция рассказала, кто ответит за лихачество на «Жигулях» К административной ответственности привлекут водителя и владельца машины.





Как сообщает пресс-служба регионального МВД, находившийся за рулем отечественной легковушки 18-летний юноша привлечен к ответственности за управление транспортным средством без наличия водительского удостоверения и за движение по велосипедным или пешеходным дорожкам либо тротуарам в нарушение Правил дорожного движения.



Владельцем автомобиля оказался 17-летний парень. Ему предстоит ответить по статье «Передача управления транспортным средством лицу, заведомо не имеющему права управления транспортным средством (за исключением учебной езды) или лишенному такого права». Этот случай рассмотрит комиссия по делам несовершеннолетних.



Накануне во время традиционного эфира в соцсетях губернатор региона Андрей Клычков заявил о том, что расходы на ремонт сквера Содружества должны взять на себя сами виновные или ответственные за них лица. Глава области пообещал приложить для этого все усилия и сделать случай показательным.



Читайте также: В Орле полиция начала проверку по дрифту в сквере Содружества



Испортившие фонтан в сквере Содружества в Орле должны оплатить его ремонт





Артём Ежаков

15:05, 29 сентября 2020 года



