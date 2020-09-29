Главная » Новости В Орловской области прогнозируется сильный ветер Его порывы будут достигать 18 метров в секунду.





Ветреная погода ожидается 29 сентября с 21:00 и сохранится в течение суток – до 21:00 30 сентября.



По прогнозам, в этот период на территории области ожидается переменная облачность с редкими осадками. Ветер юго-восточный, днем ожидаются порывы до 18 м/с. Температура воздуха ночью составит от +7°С до +12°С, днем - от +17°С до +22°С – сообщает пресс-служба регионального МЧС.





Артём Ежаков

15:07, 29 сентября 2020 года



