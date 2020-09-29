Главная » Новости Бунинка расскажет о долголетии Орловская библиотека Бунина открывает новую выставку, посвященную Международному Дню пожилых людей.





В экспозиции выставки представлена тематическая литература по сохранению здорового образа жизни и активного долголетия, а также посвященная вопросам соцобслуживания одиноких пожилых людей. Основным лейтмотивом выставки станет мысль о том, что «общество, уважающее старость, способно побеждать все невзгоды» – отмечено в сообщении регионального информационного портала.



Выставка будет принимать посетителей с 30 сентября по 12 октября.





Артём Ежаков

15:08, 29 сентября 2020 года



