Главная » Новости Коротко о главном «Вести-Орёл» в 14:30 на телеканале «Россия».





- До старта отопительного сезона остаются считанные дни.



- Орловский «Титаник» продолжает «топить» тех, кто не достроил медицинский центр.



- Из автомобильной - в пешеходную зону. На главной площади Болхова идет реконструкция. Асфальт меняют на брусчатку и даже передвинут памятник.



- В Орле собрались путешественники, повторившие маршрут Русанова. Для радиолюбителей они готовы открыть острова Антарктиды.



- На отремонтированной сцене Детского парка прошел танцевальный праздник.



СМОТРЕТЬ ВЫПУСК







Вести-Орёл

15:58, 29 сентября 2020 года



