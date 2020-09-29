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В Орле обсудили железнодорожные перевозки

29 сентября в администрации Орловской области состоялась встреча между главой региона Андреем Клычковым и начальником Московской железной дороги Михаилом Глазковым.


На заседании обсуждались вопросы перевозки пассажиров и грузов, а также состояние участков железной дороги и транспорта в регионе.

Губернатор отметил, что рекордный урожай зерновых в этом году потребует увеличения объемов транспортировки. Кроме того, стороны договорились развивать сотрудничество в сфере перевозок продукции резидентов ТОСЭР в Мценске и Особой экономической зоны промышленно-производственного типа «Орел».

Глава МЖД в свою очередь подчеркнул, что с начала года, несмотря на пандемию коронавируса и введенные ограничения, Орловская область продемонстрировала увеличение объема погрузки товаров на 20% по сравнению с аналогичным прошлогодним периодом. Большая часть от всего объема – это продукция агропромышленного комплекса, метизы и черные металлы.

На совещании губернатор попросил руководителя МЖД о корректировке вечернего графика «Ласточек» – это будет удобнее для орловцев, возвращающихся с работы на электропоезде «Москва-Орел» из столицы. Михаил Глазков отметил, что в середине декабря поезда начнут ходить по новому графику, и это предложение рассмотрят при его разработке.

Также обсуждался ремонт железнодорожных переездов. В Орловской области их 79, из которых в прошлом году капитально отремонтировали 31, а в этом планируется обслуживание еще 30. Результатом работ стало отсутствие ДТП на железнодорожных переездах в 2019 – сообщает сайт областного правительства.


Артём Ежаков
15:58, 29 сентября 2020 года
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